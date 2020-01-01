Snapdragon 835 против Helio P20
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
35
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Показывает в 16.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 12.8 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- На 7% выше частота процессора (2450 против 2300 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P20
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835 +129%
392
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835 +96%
1715
873
AnTuTu Benchmark 8
281291
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Mali-T880 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|710 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|558 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 5 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8998
|MT6757
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|Сайт MediaTek Helio P20
Опрос
4 (57.1%)
3 (42.9%)
Всего проголосовало: 7
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