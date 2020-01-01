Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 835 vs Helio P20 – что лучше?

Snapdragon 835 против Helio P20

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Helio P20
Helio P20

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Показывает в 16.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 12.8 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • На 7% выше частота процессора (2450 против 2300 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P20
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835 +129%
392
Helio P20
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835 +96%
1715
Helio P20
873
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
281291
Helio P20
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Helio P20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali-T880 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 710 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 256 -
FLOPS 558 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 5 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 MT6757
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт MediaTek Helio P20

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
4 (57.1%)
3 (42.9%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P20 с Snapdragon 835, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях