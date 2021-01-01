Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 835 vs Snapdragon 480 – что лучше?

Snapdragon 835 против Snapdragon 480

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
  • На 23% выше частота процессора (2450 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 279K vs 244K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 835
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 835 +14%
279894
Snapdragon 480
244695
CPU 81260 -
GPU 109179 -
Memory 49789 -
UX 38165 -
Total score 279894 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 95.3 Mpixels/s -
Face detection 13.3 images/s -
Speech recognition 31.5 words/s -
Machine learning 24.1 images/s -
Camera shooting 14.5 images/s -
HTML 5 1.99 Mnodes/s -
SQLite 534.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 682 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE X51
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Январь 2021 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8998 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 835 против Snapdragon 730
2. Snapdragon 835 против Snapdragon 865
3. Snapdragon 835 против Kirin 970
4. Snapdragon 835 против Kirin 980
5. Snapdragon 835 против Snapdragon 660
6. Snapdragon 480 против Snapdragon 730G
7. Snapdragon 480 против Snapdragon 720G
8. Snapdragon 480 против Snapdragon 460

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 480 с Snapdragon 835, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях