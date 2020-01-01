Snapdragon 835 против Snapdragon 632
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- В 4 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 7.46 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 120K
- На 36% выше частота процессора (2450 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 9%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835 +48%
392
264
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835 +61%
1715
1064
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835 +133%
281291
120542
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Adreno 506
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|710 МГц
|600-650 МГц
|Количество ALU
|256
|96
|FLOPS
|558 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|X9 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8998
|SDM632
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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