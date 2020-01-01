Snapdragon 835 против Snapdragon 730
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 42%)
- Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 252K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
Snapdragon 730 +39%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1715
Snapdragon 730 +5%
1799
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835 +11%
281291
252629
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Adreno 618
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|710 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|256
|128
|FLOPS
|558 Гфлопс
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8998
|SM7150-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
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