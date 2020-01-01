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Snapdragon 835 против Snapdragon 820

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Snapdragon 820
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 14% выше частота процессора (2450 против 2150 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Показывает на 12% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2450 МГц 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Adreno 530
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 710 МГц 624 МГц
Количество ALU 256 256
FLOPS 558 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 28МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE X12
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8998 MSM8996
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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