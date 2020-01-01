Snapdragon 835 против Snapdragon 821
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 175K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 9%)
- Показывает на 8% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- На 5% выше частота процессора (2450 против 2342 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835 +14%
392
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835 +126%
1715
758
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835 +60%
281291
175868
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2450 МГц
|2342 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|3 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Adreno 530
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|710 МГц
|653 МГц
|Количество ALU
|256
|256
|FLOPS
|558 Гфлопс
|519 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 28МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|192 кГц/24 бит
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Июль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MSM8998
|MSM8996 Pro
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
Опрос
16 (84.2%)
3 (15.8%)
Всего проголосовало: 19
Сравнения с конкурентами
- Snapdragon 835 против Kirin 980
- Snapdragon 835 против Snapdragon 845
- Snapdragon 835 против Snapdragon 712
- Snapdragon 835 против Snapdragon 710
- Snapdragon 835 против Snapdragon 660
- Snapdragon 821 против Snapdragon 855
- Snapdragon 821 против Snapdragon 845
- Snapdragon 821 против Snapdragon 710
- Snapdragon 821 против Snapdragon 660
- Snapdragon 821 против Snapdragon 820