Snapdragon 845 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 250K
- На 20% выше частота процессора (2800 против 2340 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
A10 Fusion +76%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +24%
1750
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +44%
360535
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2800 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|710 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SDM845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|-
Опрос
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