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Snapdragon 845 против A10 Fusion

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 250K
  • На 20% выше частота процессора (2800 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845
445
A10 Fusion +76%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +24%
1750
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +44%
360535
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2800 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 710 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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