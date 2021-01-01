Snapdragon 845 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 414K
- Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
- На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|102046
|216265
|GPU
|154472
|339795
|Memory
|63407
|112472
|UX
|87601
|133063
|Total score
|414687
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
510
A15 Bionic +243%
1750
Multi-Core Score
2218
A15 Bionic +113%
4728
|Image compression
|128.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|37.8 words/s
|-
|Machine learning
|35.8 images/s
|-
|Camera shooting
|19.4 images/s
|-
|HTML 5
|2.62 Mnodes/s
|-
|SQLite
|686.3 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|53 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|55 FPS
[High]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|48 FPS
[High]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|710 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|5
|Шейдерных блоков
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SDM845
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|-
Опрос
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