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Snapdragon 845 против A15 Bionic

Snapdragon 845
VS
A15 Bionic
Snapdragon 845
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 414K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845
414687
A15 Bionic +96%
812406
CPU 102046 216265
GPU 154472 339795
Memory 63407 112472
UX 87601 133063
Total score 414687 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 845
510
A15 Bionic +243%
1750
Multi-Core Score
Snapdragon 845
2218
A15 Bionic +113%
4728
Image compression 128.5 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 37.8 words/s -
Machine learning 35.8 images/s -
Camera shooting 19.4 images/s -
HTML 5 2.62 Mnodes/s -
SQLite 686.3 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 53 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 55 FPS
[High]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 48 FPS
[High]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 710 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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