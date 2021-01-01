Snapdragon 845 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 845 против A15 Bionic VS Snapdragon 845 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 845 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)

Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)

Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 414K

Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже

На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 845 414687 A15 Bionic +96% 812406 CPU 102046 216265 GPU 154472 339795 Memory 63407 112472 UX 87601 133063 Total score 414687 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 845 510 A15 Bionic +243% 1750 Multi-Core Score Snapdragon 845 2218 A15 Bionic +113% 4728 Image compression 128.5 Mpixels/s - Face detection 20.4 images/s - Speech recognition 37.8 words/s - Machine learning 35.8 images/s - Camera shooting 19.4 images/s - HTML 5 2.62 Mnodes/s - SQLite 686.3 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 53 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 55 FPS

[High] - Fortnite 28 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 48 FPS

[High] - World of Tanks Blitz 60 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Pocophone F1

1080 x 2246 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)

4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55) 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2800 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L1 256 КБ - Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 2 МБ - Техпроцесс 10 нм 5 нм Количество транзисторов 3 млрд. 15 млрд. TDP 9 Вт - Графический ускоритель GPU Adreno 630 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 710 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 2 5 Шейдерных блоков 256 - FLOPS 727 Гфлопс - Версия Vulcan 1.0 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек - Объем До 8 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 685 Neural Engine Тип накопителя UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X20 LTE - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Декабрь 2017 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели SDM845 APL1W05 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -