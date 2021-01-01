Snapdragon 845 против Kirin 710A
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Показывает в 8.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 362K vs 159K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|101932
|70798
|GPU
|144105
|27123
|Memory
|56515
|39134
|UX
|57020
|34913
|Total score
|362162
|159907
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 845 +61%
513
319
Multi-Core Score
Snapdragon 845 +90%
2219
1168
|Image compression
|128.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|37.8 words/s
|-
|Machine learning
|35.8 images/s
|-
|Camera shooting
|19.4 images/s
|-
|HTML 5
|2.62 Mnodes/s
|-
|SQLite
|686.3 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|53 FPS
[Ultra]
|48 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|55 FPS
[High]
|30 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|48 FPS
[High]
|54 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|58 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246
|Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 710A
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Mali-G51
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|710 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|256
|64
|FLOPS
|727 Гфлопс
|83.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SDM845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|-
Опрос
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