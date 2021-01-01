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Snapdragon 845 против Kirin 710A

Snapdragon 845
VS
Kirin 710A
Snapdragon 845
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 8.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 362K vs 159K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
Kirin 710A

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845 +126%
362162
Kirin 710A
159907
CPU 101932 70798
GPU 144105 27123
Memory 56515 39134
UX 57020 34913
Total score 362162 159907
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 845 +61%
513
Kirin 710A
319
Multi-Core Score
Snapdragon 845 +90%
2219
Kirin 710A
1168
Image compression 128.5 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 37.8 words/s -
Machine learning 35.8 images/s -
Camera shooting 19.4 images/s -
HTML 5 2.62 Mnodes/s -
SQLite 686.3 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 53 FPS
[Ultra]		 48 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile 55 FPS
[High]		 30 FPS
[Ultra]
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 48 FPS
[High]		 54 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 58 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246		 Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 710 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 256 64
FLOPS 727 Гфлопс 83.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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Комментарии

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