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Snapdragon 845 против Kirin 710F

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 170K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845 +37%
445
Kirin 710F
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +28%
1750
Kirin 710F
1364
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +112%
360535
Kirin 710F
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 710 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Январь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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