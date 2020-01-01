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Snapdragon 845 против Kirin 810

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
  • Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 322K
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845
445
Kirin 810 +37%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845
1750
Kirin 810 +16%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +12%
360535
Kirin 810
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 710 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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