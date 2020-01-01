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Snapdragon 845 против Kirin 820

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 19% выше частота процессора (2800 против 2360 МГц
  • Показывает на 12% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29.8 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 360K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845
445
Kirin 820 +46%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845
1750
Kirin 820 +46%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845
360535
Kirin 820 +5%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali G-57 MP6
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 710 МГц -
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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