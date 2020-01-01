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Snapdragon 845 против Kirin 9000

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 353K
  • На 12% выше частота процессора (3130 против 2800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845
434
Kirin 9000 +108%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845
1735
Kirin 9000 +86%
3220
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845
353231
Kirin 9000 +50%
529116

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G78 MP24
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 710 МГц -
Ядер - 24
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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