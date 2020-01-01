Snapdragon 845 против Kirin 9000E
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
88
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 362K
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
- На 12% выше частота процессора (3130 против 2800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Kirin 9000E +124%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
1775
Kirin 9000E +105%
3643
AnTuTu Benchmark 8
362911
Kirin 9000E +79%
651115
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 9000E
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|15.3 млрд.
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|22
|Шейдерных блоков
|256
|352
|FLOPS
|727 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SDM845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
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