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Snapdragon 845 против Kirin 9000E

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 362K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
  • На 12% выше частота процессора (3130 против 2800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845
445
Kirin 9000E +124%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845
1775
Kirin 9000E +105%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845
362911
Kirin 9000E +79%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 15.3 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G78 MP22
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 710 МГц -
Вычислительных блоков 2 22
Шейдерных блоков 256 352
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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