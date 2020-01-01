Snapdragon 845 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 235K
- На 19% выше частота процессора (2800 против 2360 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845 +14%
445
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +26%
1750
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +53%
360535
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|710 МГц
|746 МГц
|Ядер
|-
|12
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SDM845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
46 (71.9%)
18 (28.1%)
Всего проголосовало: 64
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