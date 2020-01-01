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Snapdragon 845 против Kirin 970

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 235K
  • На 19% выше частота процессора (2800 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845 +14%
445
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +26%
1750
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +53%
360535
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 710 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио DSD 32-бит/384 кГц 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт HiSilicon Kirin 970

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46 (71.9%)
18 (28.1%)
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