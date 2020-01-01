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Snapdragon 845 против Kirin 990 (4G)

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 360K
  • Показывает на 6% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 7% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29.8 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845
360535
Kirin 990 (4G) +20%
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali G76 MP16
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 710 МГц 600 МГц
Ядер - 16
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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3 (42.9%)
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