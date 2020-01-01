Snapdragon 845 против Kirin 990 (5G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 360K
- Показывает на 23% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 7% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29.8 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Kirin 990 (5G) +73%
768
Geekbench 5 (многоядерный)
1750
Kirin 990 (5G) +78%
3122
AnTuTu Benchmark 8
360535
Kirin 990 (5G) +40%
503438
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|710 МГц
|700 МГц
|Ядер
|-
|16
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|896 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|Balong 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 2300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SDM845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
Опрос
6 (33.3%)
12 (66.7%)
Всего проголосовало: 18
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