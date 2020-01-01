Snapdragon 845 против Dimensity 700
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17.07 Гбит/с)
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 358K vs 286K
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 34%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|101932
|-
|GPU
|144105
|-
|Memory
|56515
|-
|UX
|57020
|-
|Total score
|358302
|286122
GeekBench 5
Single-Core Score
446
Dimensity 700 +21%
538
Multi-Core Score
Snapdragon 845 +2%
1770
1727
|Image compression
|128.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|37.8 words/s
|-
|Machine learning
|35.8 images/s
|-
|Camera shooting
|19.4 images/s
|-
|HTML 5
|2.62 Mnodes/s
|-
|SQLite
|686.3 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Dimensity 700
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|710 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SDM845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт MediaTek Dimensity 700
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