Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 845 vs Dimensity 700 – что лучше?

Snapdragon 845 против Dimensity 700

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17.07 Гбит/с)
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 358K vs 286K
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845 +25%
358302
Dimensity 700
286122
CPU 101932 -
GPU 144105 -
Memory 56515 -
UX 57020 -
Total score 358302 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 128.5 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 37.8 words/s -
Machine learning 35.8 images/s -
Camera shooting 19.4 images/s -
HTML 5 2.62 Mnodes/s -
SQLite 686.3 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 710 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт MediaTek Dimensity 700

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 865 против Qualcomm Snapdragon 845
2. Qualcomm Snapdragon 855 против Qualcomm Snapdragon 845
3. Qualcomm Snapdragon 888 против Qualcomm Snapdragon 845
4. Qualcomm Snapdragon 835 против Qualcomm Snapdragon 845
5. MediaTek Helio G90T против Qualcomm Snapdragon 845
6. MediaTek Helio G90T против MediaTek Dimensity 700
7. MediaTek Dimensity 800 против MediaTek Dimensity 700

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 700 с Snapdragon 845, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях