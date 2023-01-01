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Snapdragon 845 против Dimensity 8100

Snapdragon 845
VS
Dimensity 8100
Snapdragon 845
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 818K vs 403K
  • На 72% выше пропускная способность памяти (51.2 против 29.8 Гбит/с)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845
403088
Dimensity 8100 +103%
818532
CPU 102331 196804
GPU 154456 313342
Memory 57724 140254
UX 87647 161901
Total score 403088 818532
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 124.7 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 33.6 words/s -
Machine learning 35.3 images/s -
Camera shooting 19.8 images/s -
HTML 5 2.62 Mnodes/s -
SQLite 667.1 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 845
1437
Dimensity 8100 +305%
5819
Stability 81% 97%
Graphics test 8 FPS 34 FPS
Score 1437 5819

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 53 FPS
[Ultra]		 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 55 FPS
[High]		 60 FPS
[Ultra]
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends 48 FPS
[High]		 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246		 OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.8 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1.5 МБ -
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G610 MC6
Архитектура Adreno 600 Valhall 3
Частота GPU 710 МГц 860 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 256 96
FLOPS 727 Гфлопс 916 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X20 LTE MediaTek UltraSave 2.0
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Март 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 MT6895Z/TCZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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