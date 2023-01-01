Snapdragon 845 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 818K vs 403K
- На 72% выше пропускная способность памяти (51.2 против 29.8 Гбит/с)
- Показывает на 26% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|102331
|196804
|GPU
|154456
|313342
|Memory
|57724
|140254
|UX
|87647
|161901
|Total score
|403088
|818532
GeekBench 5
Single-Core Score
510
Dimensity 8100 +87%
954
Multi-Core Score
2212
Dimensity 8100 +73%
3827
|Image compression
|124.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|33.6 words/s
|-
|Machine learning
|35.3 images/s
|-
|Camera shooting
|19.8 images/s
|-
|HTML 5
|2.62 Mnodes/s
|-
|SQLite
|667.1 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|81%
|97%
|Graphics test
|8 FPS
|34 FPS
|Score
|1437
|5819
Игры
|PUBG Mobile
|53 FPS
[Ultra]
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|55 FPS
[High]
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|48 FPS
[High]
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.8 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1.5 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 3
|Частота GPU
|710 МГц
|860 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|256
|96
|FLOPS
|727 Гфлопс
|916 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|MediaTek UltraSave 2.0
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Март 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SDM845
|MT6895Z/TCZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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