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Snapdragon 845 против Helio A22

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Набирает существенно больше (в 4.4 раз) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 81K
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.9 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845 +173%
445
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +222%
1750
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +345%
360535
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 32 КБ
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SDM845 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт MediaTek Helio A22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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