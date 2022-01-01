Snapdragon 845 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Показывает в 17.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 4.4 раз) баллов в AnTuTu 9 – 411K vs 93K
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 9%)
Преимущества MediaTek Helio G25
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|102046
|37241
|GPU
|154472
|12508
|Memory
|63407
|22592
|UX
|87601
|20658
|Total score
|411517
|93664
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 845 +274%
509
136
Multi-Core Score
Snapdragon 845 +367%
2205
472
|Image compression
|128.5 Mpixels/s
|24.5 Mpixels/s
|Face detection
|20.4 images/s
|4.89 images/s
|Speech recognition
|37.8 words/s
|9.52 words/s
|Machine learning
|35.8 images/s
|5.54 images/s
|Camera shooting
|19.4 images/s
|2.55 images/s
|HTML 5
|2.62 Mnodes/s
|0.55 Mnodes/s
|SQLite
|686.3 Krows/s
|138.45 Krows/s
3DMark
|Stability
|80%
|-
|Graphics test
|8 FPS
|-
|Score
|1436
|-
Игры
|PUBG Mobile
|53 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|55 FPS
[High]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|48 FPS
[High]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1.5 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|710 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|64
|FLOPS
|727 Гфлопс
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM845
|MT6762G
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт MediaTek Helio G25
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