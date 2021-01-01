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Snapdragon 845 против Helio G35

Snapdragon 845
VS
Helio G35
Snapdragon 845
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 13.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 414K vs 123K
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
Helio G35

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845 +235%
414687
Helio G35
123795
CPU 102046 38954
GPU 154472 16847
Memory 63407 26654
UX 87601 40547
Total score 414687 123795
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 845 +190%
510
Helio G35
176
Multi-Core Score
Snapdragon 845 +121%
2218
Helio G35
1003
Image compression 128.5 Mpixels/s 27.3 Mpixels/s
Face detection 20.4 images/s 4.3 images/s
Speech recognition 37.8 words/s 9.73 words/s
Machine learning 35.8 images/s 6.17 images/s
Camera shooting 19.4 images/s 2.88 images/s
HTML 5 2.62 Mnodes/s 0.6 Mnodes/s
SQLite 686.3 Krows/s 137.2 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 53 FPS
[Ultra]		 23 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 55 FPS
[High]		 29 FPS
[Medium]
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 48 FPS
[High]		 30 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 43 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 29 FPS
[Low]
Смартфон Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246		 Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 710 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 32
FLOPS 727 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SDM845 MT6765G
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт MediaTek Helio G35

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