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Snapdragon 845 против Helio G90

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Helio G90
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 225K
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845
445
Helio G90 +16%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +6%
1750
Helio G90
1652
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +60%
360535
Helio G90
225534

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Июль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт MediaTek Helio G90

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Комментарии

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