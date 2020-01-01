Snapdragon 845 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
44
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
47
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 288K
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Helio G90T +11%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +6%
1750
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +25%
360535
288623
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|710 МГц
|800 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SDM845
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
310 (65.8%)
161 (34.2%)
Всего проголосовало: 471
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 845 vs Snapdragon 855
- Qualcomm Snapdragon 845 vs Snapdragon 730
- Qualcomm Snapdragon 845 vs Snapdragon 720G
- Qualcomm Snapdragon 845 vs Snapdragon 670
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 855
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 675
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 730G
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 710
- MediaTek Helio G90T vs Qualcomm Snapdragon 665