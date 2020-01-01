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Snapdragon 845 против Helio P70

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 192K
  • На 33% выше частота процессора (2800 против 2100 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845 +49%
445
Helio P70
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +25%
1750
Helio P70
1395
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +87%
360535
Helio P70
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 710 МГц 900 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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