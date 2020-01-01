Snapdragon 845 против MediaTek MT6739
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Показывает в 34.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 4.7 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 6.4 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 87% выше частота процессора (2800 против 1500 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 10)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Geekbench 5 (многоядерный)
1750
AnTuTu Benchmark 8
360535
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2800 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|710 МГц
|570 МГц
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|667 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM845
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт MediaTek MT6739
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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