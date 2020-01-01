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Snapdragon 845 против MediaTek MT6739

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 34.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.7 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 87% выше частота процессора (2800 против 1500 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 10)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2800 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 PowerVR GE8100
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 710 МГц 570 МГц
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SDM845 MT6739
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт MediaTek MT6739

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Комментарии

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