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Snapdragon 845 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 845
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 845
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 9 – 403K vs 354K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845 +14%
403088
Snapdragon 4 Gen 1
354055
CPU 102331 101413
GPU 154456 90246
Memory 57724 59456
UX 87647 100024
Total score 403088 354055
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 124.7 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 33.6 words/s -
Machine learning 35.3 images/s -
Camera shooting 19.8 images/s -
HTML 5 2.62 Mnodes/s -
SQLite 667.1 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 81% 99%
Graphics test 8 FPS 6 FPS
Score 1437 1038

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 53 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 55 FPS
[High]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 48 FPS
[High]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.8 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1.5 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 128
FLOPS 727 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 900 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SDM845 SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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