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Snapdragon 845 против Snapdragon 425

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 30.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 5.6 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 5.34 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза выше частота процессора (2800 против 1400 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2800 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 308
Архитектура Adreno 600 Adreno 300
Частота GPU 710 МГц 500 МГц
Количество ALU 256 24
FLOPS 727 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE X6
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SDM845 MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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