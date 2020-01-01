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Snapdragon 845 против Snapdragon 632

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • В 4 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 120K
  • На 56% выше частота процессора (2800 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +199%
360535
Snapdragon 632
120542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 710 МГц 600-650 МГц
Количество ALU 256 96
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 546
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем X20 LTE X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 SDM632
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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