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Snapdragon 845 против Snapdragon 652

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 99K
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • На 56% выше частота процессора (2800 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +263%
360535
Snapdragon 652
99413

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 510
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 710 МГц 600 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 727 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE X8
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Февраль 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 MSM8976
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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