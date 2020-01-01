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Snapdragon 845 против Snapdragon 675

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 675
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 207K
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +73%
360535
Snapdragon 675
207848

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 16 КБ
Кэш L2 1 МБ 256 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 612
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц 700-750 МГц
Количество ALU 256 -
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит

Связь и сети

Модем X20 LTE X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 SDM675
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

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30 (83.3%)
6 (16.7%)
Всего проголосовало: 36

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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