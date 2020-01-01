Snapdragon 845 против Snapdragon 675
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 207K
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 845 +4%
445
427
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 845 +25%
1750
1401
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +73%
360535
207848
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|16 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|256 КБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Adreno 612
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|710 МГц
|700-750 МГц
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|2x 16МП, 1x 25МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SDM845
|SDM675
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
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