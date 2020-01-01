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Snapdragon 845 против Snapdragon 678

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 362K vs 217K
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +67%
362647
Snapdragon 678
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 16 КБ
Кэш L2 1 МБ 256 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 612
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 96
FLOPS 727 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц -

Связь и сети

Модем X20 LTE X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 SDM678
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 -

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Комментарии

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