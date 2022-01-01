Snapdragon 845 против Snapdragon 8 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (4 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 411K
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- На 72% выше пропускная способность памяти (51.2 против 29.8 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- На 7% выше частота процессора (3000 против 2800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|102046
|249768
|GPU
|154472
|448381
|Memory
|63407
|172528
|UX
|87601
|166045
|Total score
|411517
|1042572
GeekBench 5
Single-Core Score
509
Snapdragon 8 Gen 1 +139%
1216
Multi-Core Score
2205
Snapdragon 8 Gen 1 +72%
3794
|Image compression
|128.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|37.8 words/s
|-
|Machine learning
|35.8 images/s
|-
|Camera shooting
|19.4 images/s
|-
|HTML 5
|2.62 Mnodes/s
|-
|SQLite
|686.3 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|80%
|56%
|Graphics test
|8 FPS
|48 FPS
|Score
|1436
|8045
Игры
|PUBG Mobile
|53 FPS
[Ultra]
|88 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|55 FPS
[High]
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|42 FPS
[Ultra]
|Shadowgun Legends
|48 FPS
[High]
|89 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|114 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|40 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 8 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1.5 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Adreno 730
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 700
|Частота GPU
|710 МГц
|818 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|256
|768
|FLOPS
|727 Гфлопс
|2236 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|Snapdragon X65
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Декабрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SDM845
|SM8450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
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