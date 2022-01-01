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Snapdragon 845 против Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 845
VS
Snapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 845
Snapdragon 8 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (4 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 411K
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • На 72% выше пропускная способность памяти (51.2 против 29.8 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • На 7% выше частота процессора (3000 против 2800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
Snapdragon 8 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845
411517
Snapdragon 8 Gen 1 +153%
1042572
CPU 102046 249768
GPU 154472 448381
Memory 63407 172528
UX 87601 166045
Total score 411517 1042572
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 128.5 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 37.8 words/s -
Machine learning 35.8 images/s -
Camera shooting 19.4 images/s -
HTML 5 2.62 Mnodes/s -
SQLite 686.3 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 80% 56%
Graphics test 8 FPS 48 FPS
Score 1436 8045

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 53 FPS
[Ultra]		 88 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 55 FPS
[High]		 60 FPS
[Ultra]
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 42 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends 48 FPS
[High]		 89 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 114 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 40 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246		 Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 8 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1.5 МБ 1 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 730
Архитектура Adreno 600 Adreno 700
Частота GPU 710 МГц 818 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 256 768
FLOPS 727 Гфлопс 2236 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE Snapdragon X65
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Декабрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 SM8450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

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