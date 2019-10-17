Snapdragon 855 Plus против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 Plus (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- Имеет на 2 ядра больше
- На 11% выше частота процессора (2960 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A13 Bionic +69%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
2856
A13 Bionic +25%
3571
AnTuTu Benchmark 8
487968
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2960 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|512 КБ
|48 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|4 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|627 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|384
|-
|FLOPS
|1036 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8150-AC
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|-
Опрос
212 (50.1%)
211 (49.9%)
Всего проголосовало: 423
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