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Snapdragon 855 Plus против A13 Bionic

Snapdragon 855 Plus
Snapdragon 855 Plus
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 Plus (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 11% выше частота процессора (2960 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 Plus +2%
487968
A13 Bionic
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 Plus и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2960 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 48 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 627 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 384 -
FLOPS 1036 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus -

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212 (50.1%)
211 (49.9%)
Всего проголосовало: 423

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Expert 17 октября 2019 23:09
Ржу нимагу. Как то в компании инженеров Intel и Sun дискутировали мы по поводу скорости процессоров. Сидели в поезде из Чикаго в Emeryville (California Zephyr). Прикольный такой поезд и компашка интеллектуалов. Естественно, коллега из i Intel оперировал стандартным тестом процессора с вычислением числа пи до миллионой доли после запятой. То есть, банальный celeron уделывал супер пупер Sun кластерный под управлением форточек на раз. На то, мой коллега из Sun ответил просто.:"А давайте теперь наш софт с нашим компилятором поставим на оба железа". С Apple работаю с начала 90-х, тогда, когда ещё Adobe под форточки ещё софт не выпускал даже (да, были такие времена). Их фишка - симбиоз софта и железа. Остальное, от лукавого
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Вов 03 января 2020 10:25
Ты идиот, пишешь шляпу полную, дебилоид.
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