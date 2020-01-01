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Snapdragon 855 Plus против A14 Bionic

Snapdragon 855 Plus
Snapdragon 855 Plus
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 Plus (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 487K
  • На 5% выше частота процессора (3100 против 2960 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 Plus
487968
A14 Bionic +19%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 Plus и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2960 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 627 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 384 -
FLOPS 1036 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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