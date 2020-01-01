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Snapdragon 855 Plus против Kirin 9000E

Snapdragon 855 Plus
Snapdragon 855 Plus
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 487K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • На 6% выше частота процессора (3130 против 2960 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 Plus
487752
Kirin 9000E +33%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 Plus и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 15.3 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-G78 MP22
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 627 МГц -
Вычислительных блоков 2 22
Шейдерных блоков 384 352
FLOPS 1036 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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