Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.