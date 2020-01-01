Snapdragon 855 Plus против Dimensity 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (с графикой Adreno 640) и MediaTek Dimensity 820 ( Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- Показывает в 14.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.07 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 406K
- На 14% выше частота процессора (2960 против 2600 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 820
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 Plus +21%
795
657
Geekbench 5 (многоядерный)
2856
2678
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 Plus +20%
487968
406574
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G57 MC5
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|627 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|5
|Количество ALU
|384
|-
|FLOPS
|1036 Гфлопс
|70 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Май 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150-AC
|MT6875
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Сайт MediaTek Dimensity 820
Опрос
28 (63.6%)
16 (36.4%)
Всего проголосовало: 44
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