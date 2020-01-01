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Snapdragon 855 Plus против Snapdragon 730

Snapdragon 855 Plus
Snapdragon 855 Plus
VS
Snapdragon 730
Snapdragon 730

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает существенно больше (на 93%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 252K
  • На 35% выше частота процессора (2960 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 Plus +93%
487968
Snapdragon 730
252629

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 Plus и Snapdragon 730

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 627 МГц 500 МГц
Количество ALU 384 128
FLOPS 1036 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Qualcomm Hexagon 688 DSP
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X15
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150-AC SM7150-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus Сайт Qualcomm Snapdragon 730

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Сравнения с конкурентами

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