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Snapdragon 855 Plus против Snapdragon 768G

Snapdragon 855 Plus
Snapdragon 855 Plus
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Показывает на 44% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 374K
  • На 6% выше частота процессора (2960 против 2800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 Plus и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 620
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 627 МГц 750 МГц
Количество ALU 384 192
FLOPS 1036 Гфлопс 720 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X52
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150-AC SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

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16 (84.2%)
3 (15.8%)
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Комментарии

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