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Snapdragon 855 против A10 Fusion

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 7.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 250K
  • На 21% выше частота процессора (2840 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +89%
2668
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +73%
433723
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 64 КБ
Кэш L2 768 КБ 3 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 585 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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