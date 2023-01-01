Snapdragon 855 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 594K
- Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.13 Гбит/с)
- На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|196082
|373446
|GPU
|136210
|579682
|Memory
|114162
|283791
|UX
|152437
|341416
|Total score
|594695
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
922
A17 Pro +218%
2934
Multi-Core Score
2825
A17 Pro +161%
7374
|Asset compression
|129.1 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|75.9 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|88.8 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|62.3 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|91.7 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|8.79 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|27.5 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|4.01 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|91%
|-
|Graphics test
|18 FPS
|-
|Score
|3098
|-
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|51 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|512 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|16 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|19 млрд.
|TDP
|6 Вт
|8 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|Apple GPU
|Частота GPU
|585 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|384
|128
|Всего шейдеров
|768
|768
|FLOPS
|898.5 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
|Версия Vulkan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12.1
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.13 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 5000 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1240 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8150
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|-
Опрос
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2 (40%)
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