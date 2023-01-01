Snapdragon 855 против A17 Pro VS Snapdragon 855 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A17 Pro Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 594K

Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 594K Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)

Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза) Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров) Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже

Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.13 Гбит/с)

На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.13 Гбит/с) На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)

На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 855 594695 A17 Pro +164% 1568646 CPU 196082 373446 GPU 136210 579682 Memory 114162 283791 UX 152437 341416 Total score 594695 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 855 922 A17 Pro +218% 2934 Multi-Core Score Snapdragon 855 2825 A17 Pro +161% 7374 Asset compression 129.1 MB/sec 260.8 MB/sec HTML 5 Browser 75.9 pages/sec 169.6 pages/sec PDF Renderer 88.8 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec Image detection 62.3 images/sec 173.5 images/sec HDR 91.7 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec Background blur 8.79 images/sec 27.9 images/sec Photo processing 27.5 images/sec 79.1 images/sec Ray tracing 4.01 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec Compute Score (GPU) Snapdragon 855 2257 A17 Pro н/д

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 855 3098 A17 Pro н/д Stability 91% - Graphics test 18 FPS - Score 3098 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 58 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 56 FPS

[Ultra] - Fortnite 28 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 51 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 59 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)

3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 512 КБ 256 КБ Кэш L2 1 МБ 16 МБ Кэш L3 2 МБ - Техпроцесс 7 нм 3 нм Количество транзисторов 6.7 млрд. 19 млрд. TDP 6 Вт 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Adreno 640 Apple A17 GPU Архитектура Adreno 600 Apple GPU Частота GPU 585 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 384 128 Всего шейдеров 768 768 FLOPS 898.5 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП - Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Модем X24 LTE, X50 5G - Поддержка 4G LTE Cat. 20 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 5000 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 1240 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.0 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8150 APL1V02 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -