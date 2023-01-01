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Snapdragon 855 против A17 Pro

Snapdragon 855
VS
A17 Pro
Snapdragon 855
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 594K
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.13 Гбит/с)
  • На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 855
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 855
594695
A17 Pro +164%
1568646
CPU 196082 373446
GPU 136210 579682
Memory 114162 283791
UX 152437 341416
Total score 594695 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 855
922
A17 Pro +218%
2934
Multi-Core Score
Snapdragon 855
2825
A17 Pro +161%
7374
Asset compression 129.1 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 75.9 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 88.8 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 62.3 images/sec 173.5 images/sec
HDR 91.7 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 8.79 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 27.5 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.01 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Snapdragon 855
2257
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 855
3098
A17 Pro
н/д
Stability 91% -
Graphics test 18 FPS -
Score 3098 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 56 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 51 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 3 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 19 млрд.
TDP 6 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple A17 GPU
Архитектура Adreno 600 Apple GPU
Частота GPU 585 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 384 128
Всего шейдеров 768 768
FLOPS 898.5 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 5000 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1240 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 APL1V02
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

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