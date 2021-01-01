Snapdragon 855 против Kirin 710A
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Показывает в 10.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 430K vs 159K
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Выше частота графического ускорителя (на 71%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|142660
|70798
|GPU
|172185
|27123
|Memory
|56295
|39134
|UX
|53180
|34913
|Total score
|430910
|159907
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 855 +134%
746
319
Multi-Core Score
Snapdragon 855 +128%
2663
1168
|Image compression
|143.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|23.7 images/s
|-
|Speech recognition
|44.8 words/s
|-
|Machine learning
|45.65 images/s
|-
|Camera shooting
|24.2 images/s
|-
|HTML 5
|2.93 Mnodes/s
|-
|SQLite
|783.05 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|48 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|56 FPS
[Ultra]
|30 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|51 FPS
[Ultra]
|54 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|57 FPS
[Ultra]
|58 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340
|Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Kirin 710A
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|768 КБ
|512 КБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|-
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G51
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|585 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|384
|64
|FLOPS
|899 Гфлопс
|83.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|-
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