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Snapdragon 855 против Kirin 710A

Snapdragon 855
VS
Kirin 710A
Snapdragon 855
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 10.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 430K vs 159K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 855
vs
Kirin 710A

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 855 +169%
430910
Kirin 710A
159907
CPU 142660 70798
GPU 172185 27123
Memory 56295 39134
UX 53180 34913
Total score 430910 159907
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 855 +134%
746
Kirin 710A
319
Multi-Core Score
Snapdragon 855 +128%
2663
Kirin 710A
1168
Image compression 143.55 Mpixels/s -
Face detection 23.7 images/s -
Speech recognition 44.8 words/s -
Machine learning 45.65 images/s -
Camera shooting 24.2 images/s -
HTML 5 2.93 Mnodes/s -
SQLite 783.05 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 48 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile 56 FPS
[Ultra]		 30 FPS
[Ultra]
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 51 FPS
[Ultra]		 54 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS
[Ultra]		 58 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340		 Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 256 КБ
Кэш L2 768 КБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 585 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 384 64
FLOPS 899 Гфлопс 83.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

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Комментарии

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