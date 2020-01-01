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Snapdragon 855 против Kirin 810

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 322K
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +23%
753
Kirin 810
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +32%
2668
Kirin 810
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +35%
433723
Kirin 810
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ 256 КБ
Кэш L2 768 КБ 1 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 585 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Да
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

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