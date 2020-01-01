Snapdragon 855 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
- Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 322K
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Выше частота графического ускорителя (на 40%)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +23%
753
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +32%
2668
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +35%
433723
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|384 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|768 КБ
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|585 МГц
|820 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|384
|-
|FLOPS
|899 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|-
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