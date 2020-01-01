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Snapdragon 855 против Kirin 9000E

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 432K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (3130 против 2840 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855
2662
Kirin 9000E +37%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855
432931
Kirin 9000E +50%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 15.3 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-G78 MP22
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 585 МГц -
Вычислительных блоков 2 22
Шейдерных блоков 384 352
FLOPS 899 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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