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Snapdragon 855 против Kirin 930

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Kirin 930
Kirin 930

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 930 (Mali-T628 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 11.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 12.8 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855
432931
Kirin 930
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Kirin 930

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 28 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 1 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-T628 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 585 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 899 Гфлопс 77 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Апрель 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

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Комментарии

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