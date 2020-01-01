Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 855 vs Kirin 955 – что лучше?

Snapdragon 855 против Kirin 955

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 7.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 33% выше пропускная способность памяти (34.1 против 25.6 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (2840 против 2500 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +120%
753
Kirin 955
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +140%
2668
Kirin 955
1112
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855
433723
Kirin 955
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 585 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Апрель 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Snapdragon 855, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях