Snapdragon 855 против Kirin 990 (4G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 7% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31.78 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
753
752
Geekbench 5 (многоядерный)
2668
Kirin 990 (4G) +15%
3075
AnTuTu Benchmark 8
433723
434078
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|768 КБ
|512 КБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|585 МГц
|600 МГц
|Ядер
|-
|16
|Количество ALU
|384
|-
|FLOPS
|899 Гфлопс
|768 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8150
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
Опрос
12 (48%)
13 (52%)
Всего проголосовало: 25
Сравнения с конкурентами
- Snapdragon 855 против Kirin 980
- Snapdragon 855 против Snapdragon 845
- Snapdragon 855 против Exynos 9825
- Snapdragon 855 против Snapdragon 835
- Kirin 990 (4G) против Kirin 980
- Kirin 990 (4G) против Snapdragon 845
- Kirin 990 (4G) против Snapdragon 865
- Kirin 990 (4G) против Kirin 970
- Kirin 990 (4G) против Kirin 990 (5G)