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Snapdragon 855 против Helio G25

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Набирает существенно больше (в 4.7 раз) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 91K
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +458%
753
Helio G25
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +466%
2668
Helio G25
471
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +373%
433723
Helio G25
91734

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 585 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт MediaTek Helio G25

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Сравнения с конкурентами

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