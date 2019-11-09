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Snapdragon 855 против Helio G90T

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 288K
  • На 39% выше частота процессора (2840 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Выше частота графического ускорителя (на 37%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +52%
753
Helio G90T
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +62%
2668
Helio G90T
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +50%
433723
Helio G90T
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 585 МГц 800 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Июль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт MediaTek Helio G90T

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255 (61.4%)
160 (38.6%)
Всего проголосовало: 415

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Mark 09 ноября 2019 06:26
Спасибо за информативный обзор. Странно, что у топового snapdragon-овского процессора такая низкая частота cpu.
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