Snapdragon 855 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
45
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
48
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 39% выше частота процессора (2840 против 2050 МГц
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 302K
Преимущества MediaTek Helio G95
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +46%
753
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +63%
2668
1635
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +43%
433723
302733
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|768 КБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|585 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|384
|-
|FLOPS
|899 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт MediaTek Helio G95
Опрос
33 (66%)
17 (34%)
Всего проголосовало: 50
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